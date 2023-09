OM : Galtier ne viendra pas, il a expliqué pourquoi

Devant trouver un nouvel entraîneur pour remplacer Marcelino, l’OM a notamment pensé à Christophe Galtier. Quelques semaines après son départ du PSG, le technicien français aurait été contacté par le club phocéen. Mais voilà que l’arrivée de Galtier à l’OM ne sera pas pour maintenant. Le natif de Marseille ne viendra finalement pas et il a dévoilé les raisons en privé.

Suite au départ de Marcelino, Jacques Abardonado a assuré l’intérim sur le banc de l’OM et il aura finalement fallu quelques jours à Pablo Longoria pour trouver un nouvel entraîneur. C’est Gennaro Gattuso qui va reprendre les commandes du club phocéen. Voilà donc le nouveau patron à l’OM alors qu’on attendait… Christophe Galtier.

Dans l’entourage de #Gattuso, on parle d’un technicien “très motivé” et “affamé” après cette pause de plusieurs mois. Il a été très proche de l’OL, le voilà prêt à relever le challenge #OM : “Il se sent prêt à relever, le contexte actuel ne lui fait pas peur” @Eurosport_FR