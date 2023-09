OM : Voilà le vrai problème de la piste Galtier

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé comme une piste chaude pour l'OM ces derniers jours, Christophe Galtier a finalement été coiffé au poteau par Gennaro Gattuso dont la nomination a été officialisé mercredi soir. Et Daniel Riolo explique que les problèmes de justice de l'ancien entraîneur du PSG rendaient le dossier trop complexe.

Le suspens concernant l'identité du nouvel entraîneur de l'OM a pris fin mercredi, puisque c'est finalement Gennaro Gattuso qui a été nommé pour venir succéder à Marcelino, qui avait démissionné quelques jours auparavant en raison du contexte houleux avec les supporters et des menaces proférées en réunion.

Gattuso débarque, les joueurs de l’OM sont déjà prévenus https://t.co/Y7fWtHxOyW pic.twitter.com/MiUs3GvwJ1 — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

L'OM a sondé Galtier

Pourtant, en début de semaine, c'est surtout le nom de Christophe Galtier qui revenait avec insistance pour l'OM, même si l'ancien entraîneur du PSG est concerné par des accusassions d'attitude discriminatoire dont il devra se défendre devant le tribunal en décembre prochain.

« Pas de crédit à cette piste »