C’est confirmé, la vente de l’OM se prépare

Ce jeudi, la presse espagnole a évoqué l'éventuel rachat de l'OM par des investisseurs saoudiens. Une information, qui n'a pas échappé à Thibaud Vézirian, très actif sur le sujet et qui annonce depuis plusieurs mois le départ de Frank McCourt. Selon lui, tout est mis en place actuellement pour préparer l'arrivée de nouveaux investisseurs.

La possible vente de l'OM a été évoquée par Mundo Deportivo ce jeudi. A en croire le média espagnol, Zinédine Zidane pourrait débarquer à Marseille en cas d'arrivée des Saoudiens. En coulisses, des négociations auraient démarré avec Frank McCourt pour préparer ce rachat, qui ne fait plus le moindre doute pour Thibaud Vézirian. Selon lui, les récentes déclarations de Pablo Longoria et sa volonté de faire le ménage au sein du club sont de bon augure.

OM : Riolo en remet une couche sur le départ de Tudor https://t.co/ANGMqmHbqy pic.twitter.com/WKbdsQOH8q — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Longoria préparerait le terrain

« Quelque chose est mis en place pour cleaner le club, reclarifier la gestion des abonnements et cela profile de l’arrivée de nouveaux repreneurs » a confié le journaliste lors d'un live Twitch . Relancé sur la durée de ce feuilleton, Vézirian a admis que le deal aurait dû être bouclé il y a maintenant plusieurs mois.

Vézirian y croit dur comme fer