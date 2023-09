La bombe est lâchée, Zidane est prêt à débarquer à l'OM

Axel Cornic

Sans club depuis désormais plus de deux ans, Zinédine Zidane semble avoir hâte de reprendre du service, mais pas n’importe où... ou plutôt pas avec n’importe qui ! Car la star française ne dirait pas non à une arrivée en Ligue 1 et plus précisément à l’Olympique de Marseille, club auquel il a souvent été lié par le passé.

Zinédine Zidane en France, tout le monde en a rêvé. Le PSG a tenté sa chance, tout comme les Girondins de Bordeaux et même l’OM, qui cherchait un nouvel entraineur après le départ surprise de Marcelino. Personne n’a toutefois réussi à le convaincre.

Zidane aurait refusé l’OM

A en croire les informations de la presse espagnole, l’OM aurait proposé le poste d’entraineur à Zidane tout récemment, avant de se tourner vers Gennaro Gattuso. Le technicien français aurait toutefois refusé, vraisemblablement pas convaincu par le projet de Pablo Longoria et de Frank McCourt.

Avec l’Arabie Saoudite, il est prêt à dire oui