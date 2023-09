Mercato : Zidane annonce la couleur pour son retour

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est inactif depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Depuis, le champion du monde a fait part de son désir d’entraîner l’équipe de France. En parallèle, plusieurs clubs semblent s’être heurtés à sa réticence de les rejoindre. Le Real Madrid aurait ses chances de l’accueillir.

Depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane semble avoir recalé divers clubs aux statures différentes. Lorsque Manchester United et Chelsea étaient en quête d’un nouveau coach, Zidane aurait été une piste prise en considération, sans succès. Le champion du monde tricolore ne semble pas être intéressé par la Premier League.

L’OM se plante comme les autres avec Zidane

Le PSG aurait également tenté sa chance, en vain également, au même titre que l’OM. Mundo Deportivo annonce ce jeudi qu’avant de nommer Gennaro Gattuso entraîneur de l’équipe première, Zinedine Zidane aurait été contacté. Mais une fois encore, l’ancien coach du Real Madrid aurait rejeté ladite proposition.

Zidane veut un club au plus vite et pense au Real Madrid