Il révèle des mensonges à l’OM, catastrophe à venir ?

Le feuilleton concernant l'avenir de Pablo Longoria est probablement loin d'être terminé. En effet, bien que le président de l'OM ait décidé de ne pas partir, et semble même être de retour aux affaires avec la nomination de Gennaro Gattuso, un ancien dirigeant du club phocéen affiche ses doutes et estime que l'Espagnol pourrait bien être toujours sur le départ.

L'OM sort d'une semaine ultra-mouvementée. Entre la réunion houleuse avec les supporters, la démission de Marcelino et la déroute contre le PSG (0-4), le club phocéen peut toutefois se targuer d'avoir vu Pablo Longoria prendre la décision de rester après s'être mis en retrait. Mais pour combien de temps ? En effet, bien qu'il semble avoir repris sa routine comme en témoignent sa présence au Parc des Princes dimanche, mais également son activité pour désigner un nouvel entraîneur, à savoir Gennaro Gattuso. Cependant, un ancien dirigeant jette un froid sur l'avenir du président de l'OM.

«Tout le monde ment»

« Dans cette histoire, j’ai l’impression que tout le monde ment, sauf les supporters qui, eux, ont parlé fort, à leur manière, comme ils l’ont toujours fait dans les périodes compliquées. Mais de là à ce que Marcelino démissionne, que Longoria se mette en retrait et que Ribalta ne revienne pas… Il y a forcément quelque chose d’autre derrière. Et puis, quand vous êtes président, vous ne pouvez pas prendre du recul comme ça pendant plusieurs jours. Vous donnez alors l’impression de ne plus rien diriger et, surtout, de ne plus avoir les épaules pour la fonction, ou tout du moins d’être beaucoup trop marqué psychologiquement pour continuer à l’occuper durablement », explique-t-il dans les colonnes de La Provence .

«Il ne faut pas être dupe»