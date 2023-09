Gattuso, Longoria… L’OM annonce la couleur après la crise

Thibault Morlain

Les derniers jours ont été très mouvementés à l’OM. En effet, le club phocéen a été plongé dans une terrible crise entre la direction et les supporters. Cela a d’ailleurs débouché sur le départ de Marcelino. Chahuté, Pablo Longoria est lui resté et s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur. C’est donc dans un climat particulier que Gennaro Gattuso a posé ses valises à l’OM. Un sujet sur lequel s’est confié le nouvel entraîneur olympien.

Alors que la saison vient à peine de commencer, l’OM traverse déjà une période de fortes turbulences. En effet, entre la direction olympienne et les supporters, c’est parti au clash et la crise a alors débuté sur la Canebière. De quoi d’ailleurs faire des victimes puisque Marcelino a décidé de claquer la porte compte tenu du contexte à l’OM. Après s’être un temps mis en retrait, Pablo Longoria a repris ses fonctions de président et voilà qu’il vient d’ailleurs de boucler l’arrivée de Gennaro Gattuso comme nouvel entraîneur.

« Il faut aller de l'avant. Se concentrer sur l’avenir »

Forcément, à l’occasion de sa présentation aux médias ce jeudi, Gennaro Gattuso n’a pas échappé aux questions sur cette crise terrible qui a frappé l’OM. Au courant de où il met les pieds, l’Italien a fait savoir : « Moi aussi j'ai vécu des situations de contestation. J'en ai parlé au président. Je lui ai dit : « S'il faut prendre une gifle, il faudra se taire ». J'ai conscience de la situation. Je sais que c'est dur. Il faut aller de l'avant. Se concentrer sur l’avenir ».

« On doit simplement appeler à l’unité »