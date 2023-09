C'est la crise à l'OM, un ancien joueur se lâche

Hugo Chirossel

Joueur de l’OM pendant huit ans, Mathieu Valbuena connait bien le contexte marseillais et les crises qui peuvent frapper le club. L’ancien meneur de jeu aujourd’hui âgé de 38 ans s’est exprimé sur celle que traversent les Olympiens depuis maintenant une semaine. Il a tenu à relativiser et selon lui, cela n’excuse en rien leur piètre performance dimanche soir face au PSG.

En pleine crise depuis maintenant une semaine, l’OM a livré une performance décevante et inquiétante dimanche au Parc des Princes contre le PSG (4-0). Si le contexte n’a forcément pas aidé les joueurs marseillais, pour Mathieu Valbuena, cela n’excuse pas leur mauvaise performance. Pour justifier ses propos, l'ancien joueur de l’OM, entre 2006 et 2014, a pris son expérience personnelle comme exemple.

«Des crises, il y en a, il y en a eues et il y en aura encore»

« Ça doit te servir tout ça. Tu es à l’Olympique de Marseille, des crises, il y en a, il y en a eues et il y en aura encore. C’est comme ça. J’ai vécu une crise en 1/4 de finale de la Ligue des Champions, contre le Bayern de Munich. Donc je sais de quoi je parle et j’ai eu des crises beaucoup plus compliquées que celle que traverse aujourd’hui l’OM. Tu t’adaptes. Ce blason représente beaucoup plus que le football et tu dois t’imprégner de ça », a déclaré Mathieu Valbuena, dans un entretien accordé à Football Club Marseille .

⏱ 90’ | #PSGOM 4️⃣-0️⃣Nos Olympiens s’inclinent à Paris.📅 Prochain match : samedi à Monaco pour la J7 de @Ligue1UberEats pic.twitter.com/imkx59QGa6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

«Tu as des devoirs»