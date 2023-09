OM : Fiasco contre le PSG, le nouvel entraîneur victime d'un sale coup

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes, l'OM s'est présenté avec un schéma tactique inédit puisque Jacques Abardonado avait décidé d'aligner un 5-3-2 très défensif, qui n'a pas tenu le choc face au PSG qui s'est largement imposé (4-0). Cependant, ce n'est pas le coach intérimaire qui serait à l'origine de ce choix tactique, puisque c'est David Friio qui aurait imposé son choix.

Après avoir obtenu un nul encourageant sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (3-3) en Ligue Europa, l'OM s'est présenté au Parc des Princes dimanche dans l'optique d'offrir une belle adversité au PSG. Mais ce sont finalement les Parisiens qui se sont largement imposés (4-0). Il faut dire que le club phocéen s'est présenté dans un schéma tactique inattendu.

Friio à l'origine du 5-3-2 contre le PSG ?

En effet, au coup d'envoi, l'OM était aligné dans un 5-3-2 ultra défensif qui a pu surprendre compte tenu du discours de Jacques Abardonado qui se montrait ambitieux : « Je veux une équipe qui joue au foot, et mettre les joueurs à leur poste ». Il faut dire que selon les informations de Football Club de Marseille , c'est David Friio, directeur sportif, qui est à l'origine de ce coup tactique raté.

Abardonado pourrait reprendre le groupe en main

Jacques Abardonado a bien tenté d'inverser la tendance à la mi-temps, mais le mal était fait et la victoire du PSG quasiment acquise. Pour éviter une nouvelle déconvenue, c'est bien l'ancien défenseur de l'OM qui reprendra la main pour le choc contre l'AS Monaco dimanche prochain. Il devrait donc aligner le même 4-3-3 que celui qui a arraché le nul contre l'Ajax (3-3) et qui aurait pu débuter contre le PSG.