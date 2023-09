En pleine galère après son transfert, un joueur est interpellé à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en fin de mercato à l'OM, Joaquin Correa peine à justifier le choix de Pablo Longoria. Décevant sous les ordres de Marcelino, l'Argentin aura l'opportunité de se relancer avec Gennaro Gattuso. Présent en conférence de presse, Leonardo Balerdi monte d'ailleurs au créneau pour son compatriote et se montre optimiste pour la suite de la saison.

Une nouvelle fois très actif durant le mercato estival, l'OM a notamment renforcé son secteur offensif avec les arrivées Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Joaquin Correa qui viennent épauler Vitinha sur le front de l'attaque marseillaise.

Débuts poussifs pour Correa

Cependant, ce recrutement peine à porter ses fruits, et Joaquin Correa est particulièrement pointé du doigt. Prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat avoisinant les 12M€, l'Argentin a débarqué pour évoluer à gauche du 4-4-2 de Marcelino. Un poste qui ne semble pas lui convenir parfaitement. L'arrivée de Gennaro Gattuso pourrait donc être une belle opportunité pour l'Argentin. Leonardo Balerdi est en tout cas très confiant pour son compatriote.

Balerdi défend son compatriote