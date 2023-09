Le sauveur de l’OM est arrivé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine crise, l'OM a vu filer son entraîneur, Marcelino, qui a donc posé sa démission il y a un peu plus d'une semaine. Et c'est finalement Gennaro Gattuso qui a pris sa succession sur le banc marseillais. Bien que les qualités du technicien italien aient été pointées du doigt, Fabrizio Lucchesi se montre au contraire dithyrambique quant à la capacité de Gattuso à gérer les situations de crise.

Il y a un peu plus d'une semaine, Marcelino posait sa démission alors que l'OM se retrouvait dans une crise dont seul le club phocéen en a le secret. Jacques Abardonado a assuré l'intérim le temps des deux déplacements sur les pelouses de l'Ajax Amsterdam (3-3) et du PSG (0-4), mais c'est bien Gennaro Gattuso le nouvel entraîneur de l'OM. Néanmoins, les qualités du technicien italien ne semblent pas faire l'unanimité. Mais Fabrizio Lucchesi, qui a côtoyé Gattuso à Pise, assure qu'au contraire, l'ancien coach de l'AC Milan est l'homme de la situation.

«Vu le contexte marseillais, c’est la bonne personne»

« On a construit l’équipe en une semaine fin août et on a gagné le championnat de Serie C en battant en finale le Foggia de De Zerbi. C’était un sergent, mais pas un méchant, il faisait attention à tous les détails. J’ai lancé Spalletti sur le banc à Empoli, j’ai travaillé avec Capello… Mais je n’ai vu personne tirer autant le meilleur de lui-même dans les situations d’urgence ou de crise. Vu le contexte marseillais, c’est la bonne personne au bon endroit et surtout au bon moment », confie-t-il dans des propos accordés à La Provence .

Balerdi déjà conquis