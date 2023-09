Nouvel entraîneur à l’OM, le vestiaire réagit

Pierrick Levallet

La crise que l'OM est en train de traverser a fait une victime dans le vestiaire. Face aux tensions entre la direction et les supporters, Marcelino a préféré claquer la porte seulement quelques semaines après son arrivée. Pablo Longoria l'a alors remplacé par Gennaro Gattuso. Et le plan de jeu du technicien italien semble déjà plaire à l'effectif olympien.

Seulement quelques semaines après le début de saison, l’OM a déjà changé d’entraîneur. Face aux tensions qui venaient d’éclater entre la direction olympienne et les supporters marseillais, Marcelino a préféré abandonner le navire et partir. Pablo Longoria lui a alors cherché un remplaçant et a fini par accorder sa confiance à Gennaro Gattuso.

Marcelino s'en va, Gattuso débarque à l'OM

Ancien milieu défensif de l’AC Milan, l’Italien est attendu au tournant. Habitué des missions délicates depuis qu’il a débuté sa carrière d’entraîneur, Gennaro Gattuso pourra se baser sur son expérience pour essayer de redresser la barre à l’OM. Son vestiaire semble en tout cas déjà apprécier le fond de jeu qu’il tente d’apporter.

«Son jeu reflète ce qu'il est»