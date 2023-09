L’entraîneur de l’OM claque la porte, Longoria pousse un coup de gueule

Thibault Morlain

Nommé entraîneur de l’OM cet été, Marcelino ne sera finalement resté en poste que quelques semaines. En effet, l’Espagnol a décidé de claquer la porte, estimant que les conditions n’étaient plus réunies pour continuer à Marseille. Alors que Gennaro Gattuso est depuis arrivé à l’OM, Pablo Longoria a eu quelques mots sur le départ de Marcelino.

Vivement critiqué par les fans à propos du jeu de son équipe, Marcelino n’est aujourd’hui plus l’entraîneur de l’OM. En effet, suite aux menaces proférées à l’encontre de la direction olympienne, l’Espagnol s’en est allé, laissant ainsi sa place à Gennaro Gattuso, nouvel entraîneur de l’OM.

En marge de la présentation de Gennaro Gattuso, Pablo Longoria a été interrogé sur le départ de Marcelino. « Je tiens à le remercier pour son travail pour l’OM », a lâché le président de l’OM avant de hausser le ton. « Ce n’est pas pour une situation sportive normale, c’est pour des circonstances inadmissibles. C’est une conséquence de ce type de situation que je considère comme inadmissible ».

