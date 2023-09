PSG : Malaise avec une star, son transfert est relancé ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours, un certain malaise règne entre Naples et Victor Osimhen. Après le match nul contre Bologne (0-0), le club italien a publié une vidéo moqueuse à l'encontre de l'attaquant nigérian sur les réseaux sociaux. Cela n'a pas plu au buteur de 24 ans, au point de relancer les rumeurs sur son avenir. En Italie, on avoue d'ailleurs être étonné par cette polémique.

Cet été, le PSG a recruté deux buteurs avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais avant qu’ils ne débarquent dans la capitale, la direction parisienne multipliait les pistes pour se trouver son numéro 9. Dans cette optique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont longtemps eu Victor Osimhen dans leur viseur. Mais Naples a tout fait pour le retenir, et le Nigérian est finalement resté en Italie.

Napoli are being criticised, after their TikTok account posted a video mocking Victor Osimhen for missing a penalty.Napoli's TikTok account also posted a video mocking him,and tagging a coconut 3 days before that.Osimhen has deleted Napoli related pictures from his Instagram. pic.twitter.com/iVVaQfXiHb — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 27, 2023

Un malaise éclate entre Osimhen et Naples

Toutefois, une nouvelle affaire pourrait bien relancer son avenir. Après le match nul contre Bologne (0-0), Naples a publié sur son compte TikTok une vidéo moqueuse à l’encontre de Victor Osimhen, qui a manqué un penalty pendant la rencontre. L’affaire a très rapidement pris de l’ampleur, à tel point que l’agent de l’attaquant de 24 ans a menacé de porter plainte. Et d’après la Gazzetta dello Sport , plusieurs clubs se tiendraient à l’affût pour récupérer Victor Osimhen cet hiver, dont le PSG. En Italie, on avoue d’ailleurs être assez abasourdi par ce malaise entre l’international nigérian et Naples.

«On a fait du bruit pour une affaire de rien du tout»