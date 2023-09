C’est confirmé, le PSG s’est fait recaler pour un buteur

En quête d'un nouveau buteur cet été, le PSG a mis la main sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais avant eux, le club de la capitale pensait à Victor Osimhen et avait dégainé à plusieurs reprises pour convaincre Naples. D'ailleurs, le pensionnaire de Serie A a confirmé avoir recalé tout le monde pour l'attaquant de 24 ans.

Cet été, le PSG souhaitait mettre la main sur un nouveau buteur. Le club de la capitale donc multiplié les pistes avant que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ne débarquent et pensait notamment à Victor Osimhen. Finalement, la direction parisienne n’a pas réussi à convaincre Naples malgré ses nombreuses offres dégainées pour le buteur nigérian.

Napoli are being criticised, after their TikTok account posted a video mocking Victor Osimhen for missing a penalty.Napoli's TikTok account also posted a video mocking him,and tagging a coconut 3 days before that.Osimhen has deleted Napoli related pictures from his Instagram. pic.twitter.com/iVVaQfXiHb