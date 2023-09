PSG : Le départ de Kylian Mbappé est déjà confirmé ?

Jean de Teyssière

Cet été, le feuilleton principal au PSG était de savoir si Kylian Mbappé allait rester ou non au club. Le Bondynois avait annoncé qu'il ne comptait pas prolonger son contrat avec le PSG et souhaitait partir libre l'été prochain. Le nom du Real Madrid était alors fortement évoqué et il se pourrait bien que cette union se produise l'année prochaine, si rien ne change, selon José Peseiro, ancien adjoint du club madrilène.

Le futur de l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé s'inscrit-il avec le Real Madrid ? Le club espagnol a déjà été snobé par le champion du monde 2018 la saison dernière et n'a pas souhaité cet été communiquer sur les états d'âme de Kylian Mbappé. Une façon de mieux préparer sa venue ?

Mbappé et le Real Madrid, déjà un accord ?

Ce jeudi, la presse espagnole annonçait que le futur club de Kylian Mbappé était bel et bien le Real Madrid. Selon AS , le meilleur buteur de l'histoire du PSG serait même déjà tombé d'accord avec le Real Madrid pour une arrivée libre l'été prochain...

Le PSG reçoit une réponse à 400M€ pour le remplaçant de Mbappé https://t.co/Q1j7CbfjFw pic.twitter.com/RVpdKwJM8E — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

«90% d'entre nous peuvent dire que Mbappé reviendra au Real Madrid»