PSG : Un bras de fer se confirme pour le transfert d’une star

Rien ne va plus pour Victor Osimhen à Naples. Le buteur nigérian vivrait en plein malaise en Italie depuis quelques jours à cause d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Cela aurait notamment relancé les rumeurs sur son avenir, et le PSG se tiendrait à l'affût. Néanmoins, un véritable bras de fer semble se confirmer sur le mercato pour l'attaquant de 24 ans.

Avant que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ne débarquent, le PSG multipliait les pistes sur le mercato pour se trouver un buteur. Le club de la capitale était notamment sur les traces de Victor Osimhen. Mais la piste avait fini par se refroidir puisque Naples n’était pas vendeur et était allé jusqu’à refuser des offres de 200M€ pour le retenir. Mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu pour Victor Osimhen depuis le début de saison.

Napoli are being criticised, after their TikTok account posted a video mocking Victor Osimhen for missing a penalty.Napoli's TikTok account also posted a video mocking him,and tagging a coconut 3 days before that.Osimhen has deleted Napoli related pictures from his Instagram. pic.twitter.com/iVVaQfXiHb — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 27, 2023

Un malaise éclate entre Osimhen et Naples

Le buteur nigérian vivrait même en plein malaise depuis quelques jours après une vidéo diffusée par Naples sur le réseau social TikTok , où on y voit le club napolitain se payer la tête du buteur de 24 ans après son penalty raté contre Bologne. Dans la foulée, son agent a menacé de porter plainte et le lendemain, Victor Osimhen ignorait ses coéquipier à son arrivée à l’hôtel des joueurs. Par la suite, le Nigérian a supprimé toutes ses photos où on l’aperçoit avec le maillot de Naples. Le torchon brûle entre les deux parties, au point de relancer les rumeurs sur son avenir. La Gazzetta dello Sport a ainsi révélé que le PSG était sur le coup, au même titre qu’Al-Hilal et Chelsea. Une véritable guerre semble d’ailleurs se confirmer pour Victor Osimhen.

