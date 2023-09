Le PSG prépare un transfert, l’Arabie saoudite passe à l’action

Thomas Bourseau

En délicatesse avec son club actuellement, Victor Osimhen ne fermerait pas du tout la porte à un départ cet hiver du Napoli. Une occasion en or pour le PSG qui se préparerait à toute éventualité avec le feuilleton Kylian Mbappé d’après la presse italienne. Mais l’Arabie saoudite prévoirait d’ajouter son grain de sel…

Victor Osimhen ne vit plus une idylle parfaite avec le Napoli. Malgré un Scudetto remporté la saison passée et un titre de meilleur buteur de Serie A, le Nigérian a été moqué par les réseaux sociaux du club napolitain après un penalty raté.

Le PSG prêt à tenter sa chance pour Victor Osimhen ?

Pour remettre cela dans le contexte, avant la victoire du Napoli sur l’Udinese mercredi et le but inscrit par Victor Osimhen qu’il a refusé de célébrer dans ces conditions, l’attaquant passé par le LOSC n’avait plus marqué depuis quatre matchs en Italie. Ayant très mal prit les moqueries de son club à son sujet, Osimhen serait susceptible de se laisser tenter par un départ au cours du prochain mercato selon la Gazzetta dello sport qui affirme la présence du PSG dans le coup.

L’Arabie saoudite se prépare pour Osimhen en janvier