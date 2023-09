Une star du PSG dévoile son rêve, le Qatar va adorer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 24 ans, Gianluigi Donnarumma possède déjà une grande expérience, lui qui a notamment remporté l’Euro avec sa sélection à l’été 2021. Le portier italien vise désormais plus loin, en rêvant d’une Coupe du monde mais également d’une Ligue des champions qui échappe au PSG depuis le rachat par le Qatar.

Arrivé libre au PSG à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma ne fait pas vraiment l’unanimité dans la capitale, mais également dans son propre pays. Malgré son incroyable performance lors de l’Euro il y a deux ans, le portier italien se retrouve sous le feu des critiques, lui qui n’a pas été exempt de tout reproche. Déterminé à faire changer d’avis les plus sceptiques, Donnarumma affiche de grandes ambitions pour la suite.



« Mon rêve serait de gagner la Ligue des champions et la Coupe du monde avec l'Italie »

Interrogé par Sportitalia , Gianluigi Donnarumma s’est livré sur ses grands objectifs : « Mon rêve serait de gagner la Ligue des champions et la Coupe du monde avec l'Italie. J'espère réussir un jour, je ferai de mon mieux. Ce serait le mieux. J'espère gagner le plus possible, aussi bien avec le club qu'avec l'équipe nationale. »

Le Qatar rêve aussi de la Ligue des champions

Un rêve de Ligue des champions que partagent les propriétaires qataris depuis leur arrivée dans la capitale en 2011, réalisant de très gros investissements pour remporter un Graal européen qui leur échappe toujours.