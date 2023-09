Mbappé - Dembélé : Le casse-tête du coach du PSG

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Luis Enrique hésite entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour le poste de numéro 9. En effet, le coach du PSG a alterné entre ses deux buteurs pour épauler à la fois Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en attaque. Et avec la performance XXL de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos face à l'OM, Luis Enrique devrait avoir encore plus de mal à trancher.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé fort sur le marché, et notamment en attaque. En effet, le club de la capitale s'est offert les services de six joueurs à vocation offensive : Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Kang-In Lee, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Kolo Muani et Ramos ont frappé fort contre l'OM

Si Ousmane Dembélé a déjà gagné sa place de titulaire avec Kylian Mbappé, Luis Enrique tâtonne encore pour le poste de numéro 9. En effet, le coach du PSG a alterné entre Marco Asensio, qui n'est pas un buteur de formation, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Alors que l'international espagnol est actuellement blessé, Luis Enrique a utilisé ses deux numéro 9 de métier face à l'OM. En effet, Randal Kolo Muani a été titularisé, tandis que Gonçalo Ramos a remplacé Kylian Mbappé, sorti sur blessure à la 32ème minute de jeu.

Un dilemme cornélien pour Luis Enrique ?