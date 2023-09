Galtier à l’OM ? Ce n’est pas terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela semble désormais acté, Gennaro Gattuso va s'asseoir sur le banc de l'OM pour prendre la succession de Jacques Abardonado, qui assurait l'intérim depuis le départ de Marcelino, qui avait décidé de poser sa démission. Une arrivée qui met donc fin à la piste menant à Christophe Galtier. Cependant, ce n'est peut-être que partie remise pour l'ancien coach du PSG qui ne ferme pas la porte au club phocéen pour le futur.

Alors que Jacques Abardonado espérait probablement que son intérim se poursuive, la déroute face au PSG sur la pelouse du Parc des Princes (0-4) a mis fin à ses espoirs. Pour le remplacer, c'est Gennaro Gattuso qui a été choisi par l'OM. Par conséquent, cela met fin aux rumeurs envoyant Christophe Galtier à l'OM.

Galtier refuse l'OM

Il faut dire que selon les informations de L'EQUIPE , l'ancien coach du PSG a finalement décliné l'offre de l'OM après l'avoir étudiée de près. Mais le timing n'était pas le bon. Christophe Galtier voulait se laisser un temps de réflexion alors que le club phocéen souhaitait un entraîneur apte immédiatement et en mesure d'être sur le banc dès dimanche contre l'AS Monaco.

Un «non» pas totalement définitif