PSG : Mbappé interpelle trois autres stars !

Dimanche soir, le PSG a réalisé une performance XXL contre l'OM en championnat avec un Achraf Hakimi en grande forme et les nouveaux buteurs, Ramos et Kolo Muani, qui ont enfin débloqué leur compteur à Paris. Kylian Mbappé a d'ailleurs tenu à passer un message à ses trois partenaires.

Le PSG n'a pas fait dans le détail mardi dernier à l'occasion du grand Classico en championnat contre l'OM, et s'est très largement imposé (4-0) en dominant de bout en bout son adversaire. L'occasion de confirmer le bon état de forme après le succès contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, mais ce n'est pas tout.

Mbappé félicite les buteurs...

Dans un message diffusé via une story Instagram, Kylian Mbappé a tenu à s'adresser à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, les nouveaux buteurs du PSG, qui ont chacun débloqué leur compteur dimanche contre l'OM : « Libération... Félicitations les goleadors pour vous premiers buts. On espère beaucoup d’autres », a lâché l'attaquant du PSG.

... et Hakimi !