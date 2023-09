Mbappé : Grande nouvelle pour le PSG

Amadou Diawara

Sans Kylian Mbappé, le PSG a eu du mal à lancer sa saison. Lorsque le numéro 7 parisien a fait son retour, le club de la capitale est monté en puissance. Toutefois, le PSG semblait être dépendant de Kylian Mbappé. Mais, face à l'OM, l'écurie emmenée par Luis Enrique a démontré qu'elle pouvait aussi performer sans le capitaine de l'équipe de France.

Alors qu'il a refusé d'activer la clause pour prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2025, Kylian Mbappé a été mis à l'écart du groupe de Luis Enrique pendant plusieurs semaines. D'ailleurs, le numéro 7 parisien a manqué le premier match de championnat du PSG. Et sans Kylian Mbappé, le club de la capitale a été tenu en échec par Lorient sans inscrire le moindre but (0-0 le 12 aout).

Un petit plaisir avant d'aller dormir ! 📺Le résumé de la large victoire parisienne 4️⃣-0️⃣ dans #LeClassique 🆚 Marseille ! ❤️💙#PSGOM pic.twitter.com/N1Hj7zSDjz — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 24, 2023

Mbappé a inscrit 8/12 du PSG avant l'OM

Convoqué par Luis Enrique pour le déplacement à Toulouse, Kylian Mbappé a débuté la rencontre sur le banc de touche. Avant l'entrée du numéro 7 du PSG, les hommes de Luis Enrique n'ont pas réussi à faire trembler les filets adverses. Et ce n'est que lorsque Kylian Mbappé est entré en jeu que le club de la capitale a inscrit son premier but de la saison. Toutefois, le PSG a dû encore une fois se contenter d'un résultat nul (1-1). Le TFC ayant égalisé en fin de match.

Le PSG a écrasé l'OM sans Mbappé