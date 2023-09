PSG - OM : Galtier bientôt dans un cercle très fermé ?

Jean de Teyssière

Il y a urgence à l'OM, surtout après l'humiliation subie face au PSG au Parc des Princes dimanche dernier (0-4). La crise qui a traversé le club phocéen a coûté la place de Marcelino, qui a démissionné la semaine dernière. L'une des pistes pour le remplacer serait Christophe Galtier, ce qui serait une chose assez inédite, peu d'entraîneurs ayant travaillé pour l'OM et le PSG dans l'histoire...

Dans l'histoire de la rivalité entre l'OM et le PSG, de nombreux joueurs sont passés d'un camp à l'autre. Parmi les plus célèbres, on peut par exemple citer Fabrice Fiorèse, Lorik Cana ou encore Gabriel Heinze. En revanche, du côté des entraîneurs, c'est arrivé beaucoup moins souvent. Dans l'histoire, seuls deux entraîneurs ont entraîné les deux clubs, mais un troisième pourrait rapidement rejoindre ce club très fermé des entraîneurs ayant travaillé pour ces deux clubs ennemis.

Christophe Galtier proche de l'OM ?

Né à Marseille, Christophe Galtier n'a jamais caché son appartenance à l'OM. Il l'avait même expliqué en 2020 : « C’est un club qui ne laisse personne insensible, c'est sûr. J'aimerais entraîner Marseille. » Après avoir quitté le PSG en juin dernier, il est désormais sans club et pourrait rebondir à l'OM, puisqu'il ferait partie de la short list de Pablo Longoria.

Tomislav Ivić, du PSG à l'OM

Pour le moment, seul un entraîneur dans l'histoire est passé d'entraîneur du PSG à celui de l'OM. C'est le cas de l'entraîneur croate, Tomislav Ivić, qui avait entraîné le PSG entre 1988 et 1990 avant de devenir l'entraîneur de l'OM par deux fois, lors des saisons 1991-1992 et 2001-2002.

Lucien Leduc, de l'OM au PSG

C'est un nom moins connu chez les fans de football mais certains supporters de l'OM et du PSG se souviendront peut-être du passage de Lucien Leduc dans leurs clubs respectifs. L'entraîneur français a entraîné l'OM entre 1970 et 1972, avant de s'asseoir sur le banc du Parc des Princes lors de la saison 1983-1984.