Mercato : Après le PSG, Christophe Galtier en route vers l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le PSG, l’OM pour Christophe Galtier ? L’hypothèse n’est en tout cas pas écartée par le principal intéressé mais également le président Pablo Longoria, à la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Marcelino et l’intérimaire en place Pancho Abardonado. Un candidat loin de faire l’unanimité, alors que le natif de la cité phocéenne sort d’une expérience dans la capitale. Un passé parisien incompatible avec un futur marseillais ?

Il y a, déjà, urgence pour remettre le navire OM à flot. Le lourd revers subit sur la pelouse du Parc des Princes (0-4) oblige Pablo Longoria à accélérer les recherches pour le nouvel entraîneur. Pancho Abardonado, l’intérimaire en place, vit certainement ses derniers instants sur le banc alors que le club aurait une première idée précise pour le poste. D’après les informations divulguées par RMC , et confirmées dans la foulée par L’Équipe et Le Parisien , la piste Christophe Galtier a été activée dans la cité phocéenne. D’ailleurs, des contacts auraient eu lieu entre la direction et l’ancien technicien du PSG, pas insensible à l’intérêt de son club formateur.

« J'aimerais entraîner Marseille », avouait Galtier en 2020

Et pour cause, Christophe Galtier connaît parfaitement l’OM pour y avoir fait ses premiers pas de footballeur, lui qui a grandi dans le douzième arrondissement de la cité phocéenne et qui s’est toujours imaginé revenir après y avoir été aussi adjoint au début des années 2000. « C’est un club qui ne laisse personne insensible, c'est sûr. J'aimerais entraîner Marseille », disait-il en 2020. Un profil qui devrait à première vue emballer des supporters marseillais réclamant depuis longtemps plus de locaux au sein de la formation, surtout que Galtier connait parfaitement la Ligue 1 après ses multiples saisons et ses deux titres de champion de France glanés, un point important en temps de crise. Sauf que la dernière expérience en date de Christophe Galtier sur un banc de touche a logiquement de quoi les horripiler, le technicien de 57 ans ayant "l'inconvénient" de sortir d’une expérience contrastée au PSG. Suffisant pour le rendre incompatible avec le poste vacant à Marseille ?

Après le PSG, Galtier a recalé plusieurs clubs https://t.co/LPnwFGCY2N pic.twitter.com/q8BqQryowd — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Son passage au PSG relance tout et enflamme les débats

Jérôme Rothen est de cet avis. « Longoria met trop facilement de côté la rivalité PSG-OM , estime l’ancien joueur du club parisien dans son émission sur RMC . Je suis surpris, je trouve que Pablo Longoria fait du très bon boulot à Marseille dans un club qui n’est pas simple, mais là, il a tout faux. Lui l’Espagnol, il voit la rivalité Barça-Real, comment un entraîneur à Madrid se retrouve deux mois après à entraîner Barcelone ? En France, ça doit être la même chose, on ne doit pas accepter ça. Encore une fois, je mets les qualités de Christophe Galtier de côté, il reste un très bon entraîneur de football. Il n’était pas fait pour le PSG pour plein de raisons, mais il a choisi le PSG. » Christophe Dugarry pense au contraire que l’ancien entraîneur du PSG a le profil parfait. « Vu la situation du club aujourd’hui, il faut trouver quelqu’un qui connaît parfaitement les Marseillais et la mentalité marseillaise. Qui est mieux placé que Galette (son surnom) pour ça ? , s’interroge Dugarry. Depuis la nuit des temps, des joueurs sont passés de Marseille à Paris et de Paris à Marseille. Les joueurs ne se détestent pas, les entraîneurs ne se détestent pas, il y a une rivalité qui existe dans les tribunes et qui fait l’histoire de ces deux clubs, mais l’un n’empêche pas l’autre. Galette, c’est au contraire le retour aux sources. Peut-être que l’erreur qu’il a commise, c’est d’entraîner le PSG, mais entraîner Marseille, ce n’est certainement pas une erreur pour lui. »



Un constat partagé par Éric Di Meco, proche de Christophe Galtier, qui milite depuis plusieurs mois pour le retour de son ami dans la cité phocéenne : « Imaginons. On prend la carrière de Christophe et on enlève le passage au PSG: c’est le candidat idéal, le candidat naturel. Ce n’est pas un hasard si l’OM s’est intéressé à lui plusieurs fois. Il connaît la Ligue 1, il connaît ce club, il connaît les joueurs… Là, il faut aller vite, on sort d’une semaine particulière. Les semaines qui arrivent vont être importantes donc il faut être performants tout de suite. »

Pas insensible à l’intérêt de l’OM, il veut retrouver un banc