OM : Marcelino claque la porte, McCourt enrage

Hugo Chirossel

Depuis le départ de Marcelino, c’est Jacques Abardonado, accompagné du directeur sportif David Friio, qui assure l’intérim sur le banc de l’OM. En interne, il a même été question de lui laisser le poste pendant un certain temps, une option qui aurait plu à Frank McCourt, qui s’est plaint des changements répétés sur le banc de touche. Mais la défaite contre le PSG dimanche soir a poussé Pablo Longoria à accélérer ses recherches.

Après avoir obtenu le point du match nul dans un contexte compliqué jeudi soir en Ligue Europa contre l'Ajax Amsterdam (3-3), Jacques Abardonado n’aura pas réussi à ramener un résultat positif du déplacement de l’OM sur la pelouse du PSG dimanche soir (4-0). Une défaite inquiétante et sans contestation possible qui a touché l’ancien défenseur marseillais, qui assure l'intérim depuis le départ de Marcelino.

L’OM perd son entraîneur, c’est la panique en interne https://t.co/SuPTJkenup pic.twitter.com/c9DMDJ0bB0 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Je suis à la disposition du club»

Jacques Abardonado ne sait pas de quoi son avenir sera fait, comme il l’a confié au micro de Prime Vidéo après la rencontre : « Moi je suis à la disposition du club. C'est le président qui décide si je dois continuer ou si je dois me mettre en retrait, même si je dois repartir avec la réserve. Moi ce qui me touche, c'est le résultat ce soi r. » D’après les informations de La Provence , la possibilité de voir le mandat de Jacques Abardonado se prolonger a été évoquée en interne à l’OM. Une option qui aurait plu à Frank McCourt.

McCourt mécontent des changements d’entraîneur

En effet, le quotidien régional indique que la propriétaire de l’OM s’est agacé des changements incessants d’entraîneurs et des coûts que cela entraîne. Jacques Abardonado n’a pas le BEPF, ni la licence A de l’UEFA et le club, une fois passé un délai de tolérance de 30 jours, devra payer une amende de 25 000€ par matchs s’il est maintenu en tant qu’entraîneur. Frank McCourt n’aurait pas été opposé à cette possibilité, mais la défaite contre le PSG a changé la donne pour Pablo Longoria. Ce dernier veut désormais trouver un nouvel entraîneur au plus vite.