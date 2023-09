Il l’annonce, l’OM tient déjà le bon entraîneur

Pierrick Levallet

En pleine crise, l'OM doit se trouver un nouvel entraîneur. Face au contexte tendu entre les supporters et la direction, Marcelino a décidé de partir. Pablo Longoria multiplie donc les pistes pour lui trouver un successeur. Mais pour José Anigo, le club phocéen a déjà l'entraîneur qu'il lui faut sous la main.

Depuis quelques jours, l’OM est en pleine crise. Alors que la situation entre les supporters et la direction marseillaise est particulièrement tendue, Marcelino a décidé de faire ses valises et de quitter le club. L’entraîneur espagnol ne se sera pas éternisé sur la Canebière, ce qui pousse Pablo Longoria à se mettre déjà en quête de son successeur.

L’OM perd son entraîneur, c’est la panique en interne https://t.co/SuPTJkenup pic.twitter.com/c9DMDJ0bB0 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

L’OM se cherche un nouvel entraîneur

Dans cette optique, l’OM songerait à Christophe Galtier. D’après RMC Sport , le profil de l’ancien coach du PSG plairait à Pablo Longoria. Les discussions devraient se poursuivre à en croire Le Parisien . En attendant, c’est Jacques Abardonado qui assure l’intérim sur le banc de l’OM. Et pour José Anigo, Pancho est bel et bien l’homme de la situation.

«Pancho a besoin qu'on le laisse bosser tranquillement»