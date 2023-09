OM : L’arrivée du nouvel entraîneur relancée… par le PSG ?

Hugo Chirossel

Depuis mercredi et l’officialisation du départ de Marcelino, l’OM n’a plus d’entraîneur, même si l’intérim est assuré par Jacques Abardonado. Dans un premier temps, Pablo Longoria voulait prendre son temps avant de se lancer à la recherche d’un nouvel entraîneur. Mais la large défaite dimanche soir sur la pelouse du PSG a changé ses plans.

Ceux qui avaient un minimum analysé le calendrier de l’OM savaient que le mois de septembre allait être compliqué. Après la trêve internationale et la réception de Toulouse, trois déplacements périlleux attendaient les Olympiens : à l’Ajax Amsterdam, au PSG et à l’AS Monaco, le week-end prochain.

La défaite contre le PSG inquiète

Si l’OM a réussi à ramener un point de son déplacement à Amsterdam (3-3), celui de dimanche sur la pelouse du PSG s’est conclu par une défaite cuisante et inquiétante (4-0). À tel point que Pablo Longoria est passé à la vitesse supérieure dans sa recherche d’un nouvel entraîneur.

Après le PSG, Longoria a accéléré les recherches