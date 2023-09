Annoncé à l’OM, Christophe Galtier a déjà vendu la mèche pour son retour

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la semaine éprouvante qu’il a vécue, incitant Marcelino à plier bagage, Pablo Longoria a décidé de rester à la tête de l’OM et s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur. Christophe Galtier aurait été approché pour prendre la place de l’intérimaire Jacques "Pancho" Abardonado. Alors qu’on dit l’ancien technicien du PSG intéressé, celui-ci a déjà lâché un indice clair sur son avenir il y a quelques jours.

Christophe Galtier va-t-il prendre le chemin de Marseille quelques mois après son départ du PSG ? C’est en tout cas l’une des idées de Pablo Longoria pour la succession de Marcelino et de Pancho Abardonado, nommé pour assurer l’intérim. D’après RMC , Christophe Galtier aurait en effet été contacté par l’OM, lui qui serait motivé par le défi tout en restant prudent, conscient de l’accueil délicat qui lui serait réservé. En tout cas, le technicien de 57 ans est bien décidé à vite retrouver un poste comme il l’a indiqué il y a quelques jours.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« On s'aperçoit qu'au bout de deux mois et demi, trois mois, on a envie d'y retourner »

Dans un entretien accordé au Canal Football Club et diffusé le week-end dernier sur la chaîne cryptée, Christophe Galtier reconnaissait que le banc de touche lui manquait déjà : « J'avais besoin de me poser, d'analyser. On se dit qu'on est attaqué ici et là, encore plus quand on est dans un club hyper médiatique comme le PSG. Mais on s'aperçoit qu'au bout de deux mois et demi, trois mois, on a envie d'y retourner. »

« Je veux voir quel chemin je vais prendre »