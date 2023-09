OM : Un proche de Galtier pousse pour son arrivée !

Hugo Chirossel

Toujours sans club depuis son départ du PSG en fin de saison dernière, Christophe Galtier est annoncé dans le viseur de l’OM, à la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ de Marcelino. Son ancien coéquipier et ami Eric Di Meco estime qu’il est le candidat idéal pour prendre la suite du technicien espagnol.

Et si quelques mois seulement après son départ du PSG, Christophe Galtier rebondissait du côté de l’OM ? Comme indiqué par RMC Sport , Pablo Longoria et les dirigeants marseillais y pensent, même si les deux parties savent que son arrivée ne ferait pas l’unanimité auprès des supporters. D’autant plus que Christophe Galtier sera jugé en décembre pour harcèlement moral et discrimination lors de son passage à l’OGC Nice.

«C’est le candidat idéal, le candidat naturel»

Malgré tout, Eric Di Meco, ancien coéquipier et ami de Christophe Galtier, estime que son arrivée serait une bonne chose pour l’OM : « Imaginons. On prend la carrière de Christophe et on enlève le passage au PSG : c’est le candidat idéal, le candidat naturel. Ce n’est pas un hasard si l’OM s’est intéressé à lui plusieurs fois. Il connaît la Ligue 1, il connaît ce club, il connaît les joueurs… Là, il faut aller vite, on sort d’une semaine particulière. Les semaines qui arrivent vont être importantes donc il faut être performants tout de suite », a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show sur RMC .

«Ce n’est pas pour faire venir encore un autre entraîneur qui ne connaît pas le championnat»