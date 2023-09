Transfert record à l'OM, il s'inquiète

Thibault Morlain

En janvier dernier, l'OM a lâché 32M€ pour recruter Vitinha en provenance de Braga. A cette occasion, le Portugais est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Forcément, cela génère une certaine pression et pour le moment, Vitinha ne répond pas vraiment. Et voilà qu'après la rencontre face au PSG, les critiques sont reparties pour un tour...

Le record de Dimitri Payet battu, c'est aujourd'hui Vitinha qui est le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Acheté pour 32M€, le Portugais doit justifier un tel investissement. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Forcément, ces derniers mois, les critiques ont fusé à l'encontre de Vitinha et alors que l'attaquant de l'OM s'est raté ce dimanche face au PSG, le débat sur son prix a été relancé par Benoit Pedretti.

« Je m'interroge de plus en plus sur ce joueur et son prix »

Se confiant pour L'Equipe , l'ancien joueur de l'OM a ainsi fait part de ses doutes sur Vitinha. Benoit Pedretti a alors confié : « Il y a une seule action avec la tête de Vitinha, qui effleure la barre en première période. Il doit la mettre. Je m'interroge de plus en plus sur ce joueur et son prix ».

Pedretti déçu par l'OM face au PSG