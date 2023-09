Transferts : Le prochain club de Neymar déjà annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cet été, le PSG a pris une décision majeure en se séparant de Neymar qui a rejoint Al-Hilal pour 90M€ durant le mercato. Mais à en croire les dernières révélations de la presse brésilienne, il semblerait que l'ancien numéro 10 parisien ait déjà en tête son futur transfert...

Après six saisons passées sous le maillot du PSG, Neymar a changé de cap durant le mercato estival. Début août, après la tournée au Japon et un peu à la surprise générale, le numéro 10 brésilien a été poussé vers la sortie par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, qui ont finalement conclu un deal à 90M€ avec le club saoudien d'Al-Hilal, faisant de Neymar la plus grosse vente de l'histoire du PSG. Mais il semblerait que l'international brésilien, qui a signé pour deux ans, ait déjà d'autres projets d'avenir...

Neymar déjà sur le départ ?

Sur son compte Twitter, le célèbre journaliste brésilien Ademir Quintino, très bien rencardé sur l'actualité de Santos qui est le club formateur de Neymar, a fait d'étranges révélations au sujet de l'ancienne star du PSG : « Lors de conversations avec des amis de Neymar Pai et de Neymar Jr, j’ai reçu l’information qu’ils n’avaient pas signé de contrat de quatre ans avec les Saoudiens pour revenir à Santos un an avant la Coupe du Monde, comme Robinho l’avait fait en 2010 », explique-t-il.

« Neymar veut revenir à Santos »