L’OM prépare un coup qui va faire du bruit

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête d'un nouvel entraîneur suite à la démission soudaine de Marcelino la semaine passée, la direction de l'OM est en alerte. Et il semblerait que le profil de Christophe Galtier, malgré son passif avec le PSG l'an dernier, soit désormais étudié en priorité.

Secoué par une crise interne qui oppose la direction à certains supporters, l'OM traverse actuellement une crise majeure, qui a d'ailleurs provoqué la démission soudaine de Marcelino la semaine passée, le technicien espagnol ne supportant plus de travailler sous une telle pression après avoir disputé seulement 5 matchs de championnat sur le banc marseillais.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

L'OM vise Galtier

Mais qui viendra alors lui succéder après l'intérim assuré par Jacques Abardonado ? RMC Sport et L'EQUIPE ont lâché une petite bombe lundi midi en révélant que la direction de l'OM était entrée en contact avec... Christophe Galtier ! Natif de la cité phocéenne et ancien joueur de l'OM, il présente toutefois "l'inconvénient" d'avoir bien évidemment dirigé le PSG la saison passée, ce qui pourrait ne pas passer aux yeux des supporters.

Di Meco vote pour