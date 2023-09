Le PSG lâche 80M€ pour un transfert, il annonce du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs durant le mercato estival, le PSG a notamment recruté Gonçalo Ramos, prêté par Benfica et dont le transfert avoisinera les 80M€ au total. Et après des débuts poussifs, le Portugais semble enfin lancé grâce à son doublé contre l’OM (4-0). Et Pedro Miguel Pauleta annonce du lourd pour son compatriote.

Cet été, le PSG n'a pas hésité à sortir le chéquier pour s'attacher les services de Gonçalo Ramos qui a débarqué sous la forme d'un prêt payant de 20M€ assorti d'une option d'achat quasiment obligatoire de 40M€ + 15M€ de bonus. Dimanche, le Portugais a d'ailleurs inscrit ses deux premiers buts avec le PSG contre l'OM (4-0). Une victoire qui réjouit un autre illustre numéro 9 lusitanien du PSG. Un certain Pedro Miguel Pauleta.

Pauleta jubile après la victoire contre l’OM…

« C’était un très beau match, tous les joueurs ont fait un grand match. L’équipe a très bien joué. Ça me fait très plaisir de voir cette équipe jouer, courir ensemble et faire les efforts pour l’équipe », confie l’ancien serial buteur parisien pour PSG TV , avant de s’enflammer pour Gonçalo Ramos.

... et annonce du lourd pour Ramos