Galtier en plein scandale, il annonce le verdict pour l'OM

Amadou Diawara

Pour remplacer Marcelino à l'OM, Pablo Longoria songerait à boucler la signature de Christophe Galtier, qui a été remercié par le PSG à la fin de la saison 2022-2023. Mais à en croire Christian Cataldo - patron des Dodger's de l'OM - le technicien français ne devrait pas poser ses valises au Vélodrome dans un avenir proche, et ce, à cause des accusations de racisme à son encontre.

Après le nul entre l'OM et Toulouse le 17 septembre, les supporters marseillais sont sortis de leurs gonds. En effet, le public du Vélodrome a fait part de sa colère envers les joueurs, avant que certains ultras ne menacent la direction, et notamment Pablo Longoria, le lendemain.

⏱ 90’ | #PSGOM 4️⃣-0️⃣Nos Olympiens s’inclinent à Paris.📅 Prochain match : samedi à Monaco pour la J7 de @Ligue1UberEats pic.twitter.com/imkx59QGa6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

L'OM pense à Galtier pour l'après-Marcelino

Alors que l'OM est en pleine crise, Marcelino a décidé de démissionner de son poste d'entraineur. Et pour remplacer le technicien espagnol, les hautes sphères marseillaises verraient d'un bon œil l'idée de recruter Christophe Galtier, qui a été remercié par le PSG à la fin de la dernière saison. Toutefois, à en croire Christian Cataldo, le natif de Marseille ne devrait pas signer à l'OM, et ce, à cause des accusations de racisme à son encontre.

«C’est pour ça que je pense qu’il ne viendra pas»