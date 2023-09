PSG - OM : Polémique homophobe, il pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

Lors du choc entre le PSG et l'OM, des supporters ont entonné des chants homophones pendant plusieurs minutes. Ce qui n'a pas manqué d'indigner Olivier Klein. En effet, le délégué interministériel à la DILCRAH a pesté contre l'attitude de ces personnes présentes au Parc des Princes dimanche soir.

Ce dimanche soir, le PSG recevait l'OM au Parc des Princes. Alors que le club de la capitale s'est imposé largement (4-0), les supporters parisiens ont donné de la voix pendant l'intégralité de la rencontre. Toutefois, certains sont allés jusqu'à entonner des chants homophobes. Une attitude dénoncée par Olivier Klein, délégué interministériel à la DILCRAH, qui estime que le Classique aurait dû être arrêté pendant plusieurs minutes pour mettre fin à ces agissements.

⏱ 90’ | #PSGOM 4️⃣-0️⃣Nos Olympiens s’inclinent à Paris.📅 Prochain match : samedi à Monaco pour la J7 de @Ligue1UberEats pic.twitter.com/imkx59QGa6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

«On peut arrêter le match quelques minutes»

« Ce ne sont pas des chants de folkore, mais des chants homophobes pendant plusieurs minutes. Il y avait un délégué, il aurait dû arrêter le match. Il ne peut pas ne pas avoir entendu les chants. Les gens du PSG non plus ne peuvent pas ne pas avoir entendus. On peut arrêter le match quelques minutes pour que le speaker passe un message », a pesté Olivier Klein, délégué interministériel à la DILCRAH, lors d'un entretien accordé à RMC Story.

«C’est inqualifiable et inadmissible»