Le PSG a enfin réglé un problème de longue date ?

Thibault Morlain

En 2018, Thiago Motta fait le choix de mettre un terme à sa carrière. C'est alors un coup dur pour le PSG qui perd là le joueur qui était la plaque tournant de son milieu de terrain. Depuis, le club de la capitale a longtemps cherché à trouver celui qui fera oublier Motta. En vain. Mais voilà que le PSG aurait enfin réussi...

Le vide laissé par Thiago Motta au PSG a été l'un des grands feuilletons à chaque mercato. En effet, Paris a multiplié les recrutements pour la succession de l'Italien, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Jusqu'à maintenant avec Manuel Ugarte ? Arrivé cet été du Sporting Portugal, l'Uruguayen impressionne. Et si c'était lui celui qui fera oublier Motta au PSG ?

« Je n'ai pas vu un tel milieu au PSG depuis Thiago Motta »

Pour L'Equipe , Benoit Pedretti a réagi à la performance XXL de Manuel Ugarte contre l'OM. « Je n'ai pas vu un tel milieu au PSG depuis Thiago Motta. Il ne lâche rien à la récupération du ballon et dans le duel. Il sait ce qu'il a à faire. Il a même été capable d'avoir du jeu long », explique-t-il à propos d'Ugarte et Thiago Motta.

« Il est partout ! »