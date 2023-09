Une star claque la porte pour le PSG, il vide son sac

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé a fait ses adieux au FC Barcelone après six saisons en Catalogne cet été. A la surprise générale et particulièrement du côté du Barça, le Français a rejoint le PSG. Malgré la stupeur initiale du capitaine Sergi Roberto et de Xavi Hernandez, l’entraîneur du club culé semble avoir fait son deuil.

Le PSG s’est montré particulièrement actif sur le dernier marché des transferts. Parmi les différents transferts enregistrés, le Paris Saint-Germain a chipé Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Un transfert qui n’a pas vraiment été digéré au Barça .

Le Barça choqué par le départ surprise de Dembélé au PSG

Sergi Roberto n’avait pas caché en août dernier sa surprise et celle du vestiaire du FC Barcelone au moment du départ d’Ousmane Dembélé qui avait une place de premier choix dans le onze de départ du Barça depuis la nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur en novembre 2021. La légende du club culé l’avait même qualifié de meilleur joueur du monde à son poste.

La précision de @dembouz ! 🎯La #PasseDé présentée par @Yassir_Global. 📺#LeClassique I #PSGOM 4️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/Un9OEPKBKD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2023

«Je ne lui en veux pas, je l'aime quand même et je lui souhaite le meilleur»