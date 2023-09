Transfert à 50M€, l'entraîneur du PSG est aux anges

Arnaud De Kanel

Après plusieurs semaines de négociations acharnées, le PSG a obtenu la signature de Bradley Barcola sur le gong. Recruté pour près de 50M€ en provenance de l'OL, l'ailier a été titularisé pour la première fois face à l'OM dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. Luis Enrique est plus que satisfait de sa prestation.

Le coach du PSG avait concocté une belle surprise dans sa composition d'équipe pour affronter l'OM. Visiblement désireux de régaler le public du Parc des Princes, il avait décidé de titulariser pour la première fois Bradley Barcola. L'ailier lui a bien rendu cette confiance.

Barcola percutant

Bradley Barcola a parfaitement répondu présent pour sa première en tant que titulaire avec le maillot parisien. Très remuant sur son côté, l'ailier a fait très mal à Jonathan Clauss. Luis Enrique est déjà aux anges avec sa nouvelle recrue.

«J'aime tout de lui»