PSG : Casse-tête après le mercato, Luis Enrique adore

Cet été, le PSG a réalisé un énorme mercato, notamment pour renforcer son secteur offensif, privé de Lionel Messi et Neymar qui avaient quitté le club durant l'été. Ainsi, Luis Enrique a désormais à sa disposition six joueurs de très haut niveau pour seulement trois places de titulaires. Et visiblement, le technicien espagnol ne semble pas perturbé par cette situation. Bien au contraire.

Durant le mercato, le PSG a compensé les départs de Lionel Messi et Neymar, par la signature de cinq nouveaux attaquants à savoir Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Luis Enrique a donc l'embarras du choix pour créer son attaque. Et il adore ça.

Luis Enrique adore la concurrence

« C’est pour cela que je suis entraîneur, je dois savoir qui va jouer en fonction de ce que je vois à l’entraînement. Je sais qui jouera demain, mais pas la semaine suivante. Ça dépendra du niveau sur le terrain, mais aussi pendant la semaine à l’entraînement », confie l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«On voulait avoir un effectif ample»