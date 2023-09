Mercato : Le PSG prépare une offre pour ce prodige !

Pierrick Levallet

Âgé de seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery ne cesse d'impressionner au PSG. Phénomène de précocité, le milieu de terrain parisien a déjà gagné sa place de titulaire sous les ordres de Luis Enrique. L'international Espoirs français fait l'unanimité au sein du club de la capitale, à tel point que la direction songe déjà à le prolonger.

Zaïre-Emery rayonne avec Luis Enrique

Il a d’ailleurs déjà gagné la totale confiance de Luis Enrique, qui lui a fait débuter toutes les rencontres et ne l’a remplacé qu’à deux reprises en fin de match (contre Lens et l’OL). Warren Zaïre-Emery semble faire l’unanimité au PSG, même au sein de la direction des Rouge-et-Bleu.

Le PSG veut déjà le prolonger