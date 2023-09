Mercato : Un transfert déjà acté au FC Nantes ?

Hugo Chirossel

Muet depuis dix mois, Moses Simon a retrouvé le chemin des filets le week-end dernier, lors de la victoire du FC Nantes sur la pelouse de Clermont (0-1). Arrivé au club il y a maintenant quatre ans, l’attaquant nigérian de 28 ans sera libre de tout contrat en juin prochain. Et tout indique qu’il devrait partir librement à l’issue de la saison.

L’attente fut longue pour Moses Simon. La saison dernière, avant de disputer la Coupe du monde avec le Nigéria, l’attaquant de 28 ans avait inscrit cinq buts en Ligue 1 avec le FC Nantes. Il n’avait pas retrouvé le chemin des filets jusqu’à la semaine dernière face à Clermont.

«Dévoré», le constat accablant sur le boss de l'OM https://t.co/Bhu9SqMVp4 pic.twitter.com/IRbmgRtQHR — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

10 mois après, Simon a retrouvé le chemin des filets

Alors que le FC Nantes était toujours en quête de sa première victoire de la saison, Moses Simon a inscrit son premier but depuis dix mois avec son club. Les Canaris se sont imposés par la plus petite des marges (0-1), et l’international nigérian quant à lui a pu mettre fin à une longue disette.

Un départ libre déjà acté ?