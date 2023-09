Transferts : Il trahit le PSG pour signer à l’OM, un coup de fil a tout changé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré la rivalité, plusieurs joueurs ont porté durant leur carrière les maillots du PSG et de l’Olympique de Marseille. C’est notamment le cas d’Édouard Cissé, acceptant en 2009 de retrouver Didier Deschamps du côté du Vélodrome, et ce malgré son passé parisien. Avant le Classique dimanche, l’ancien milieu de terrain est revenu sur ce transfert.

Daniel Bravo, Fabrice Fiorèse, Gabriel Heinze, Claude Makélélé… Malgré la rivalité entre le PSG et l’OM, certains joueurs ont accepté de porter le maillot des deux clubs au cours de leur carrière. De quoi parfois leur réserver un accueil houleux du côté du Parc des Princes ou bien du Vélodrome. Edouard Cissé est concerné, lui qui a décidé de s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille en 2009, après deux saisons passées en Turquie à la suite de son départ du PSG à l’été 2007. Interrogé par le site de la LFP, l’ancien milieu est revenu sur ce transfert dont est à l’origine Didier Deschamps.

« Didier me dit : "Ça va, tu n'es pas Ginola ! Tu n'as pas marqué le PSG de ton empreinte !" »

Ancien joueur de l’AS Monaco, Edouard Cissé raconte en effet la stratégie de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France pour le convaincre de rallier la cité phocéenne, et ce malgré son passé au PSG. « Didier Deschamps m'appelle alors que je suis encore en Turquie, à Istanbul. Je suis en passe d'être champion de Turquie avec Beşiktaş mais il reste un ou deux matchs. Didier me dit : « Je vais reprendre une équipe et je voudrais savoir si ça te dit de bosser avec moi de nouveau ». Je lui réponds : « Bien sûr ! Dans quel club ? » Didier ne voulait pas me le dire car il n’avait pas encore été présenté et, deux jours plus tard, je vois que c’est l’OM… Je me dis : « Oh non, je ne peux pas y aller… Si c’est Marseille, ça ne va pas être possible pour moi qui suis un ancien Parisien » donc j’appelle Didier et je décline. Mais Didier me dit : "Ça va, tu n'es pas Ginola ! Tu n'as pas marqué le PSG de ton empreinte !" », se souvient Edouard Cissé.

« Il m’a retourné façon "Inception" »