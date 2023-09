Longoria reste à l’OM, il hallucine

Hugo Chirossel

Après sa mise en retrait et une semaine de crise, Pablo Longoria a finalement annoncé vendredi qu’il allait rester à la présidence de l’OM. Une décision qui a surpris Christophe Bouchet. Après les propos du dirigeant espagnol dans son entretien à La Provence, l’ancien président du club marseillais s’est étonné de le voir rester.

La décision de Pablo Longoria était attendue, elle a fini par arriver vendredi soir. Lors d’une conférence organisée dans la journée, le président de l’OM a annoncé qu’il conservait son poste, lui qui, comme Javier Ribalta, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo, s’était mis en retrait de ses fonctions mardi dernier.

«C’est une décision un peu paradoxale par rapport à ce qu’il a dit»

Si la décision de Pablo Longoria a été saluée par Jacques Abardonado et Valentin Rongier ce samedi en conférence de presse, elle a aussi étonné d’autres personnes. C’est notamment le cas de Christophe Bouchet. Auprès de La Provence , l’ancien président de l’OM s’est interrogé sur le choix de Pablo Longoria, qui quelques jours plus tôt avait affirmé qu’il ne pouvait pas rester dans les conditions actuelles.

«Elle va être compliquée à assumer dans les prochaines semaines»