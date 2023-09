Longoria a pris sa décision, les supporters de l'OM passent à l'action

Jean de Teyssière

Pablo Longoria va donc rester le président de l'OM. Depuis lundi, la crise frappe le club phocéen, et ce, après une réunion houleuse avec les supporters. Marcelino a quitté le club et le flou entourait l'avenir du président espagnol. Ce samedi, un appel à se réunir devant La Commanderie pour soutenir Pablo Longoria a été lancé, avec un faible succès...

L'OM sort petit à petit de la crise dans laquelle il est plongé depuis lundi. Marcelino est parti, mais Pablo Longoria est resté, alors que son avenir était flou et qu'il avait laissé sous-entendre qu'il pourrait quitter le club...

Pablo Longoria reste le président de l'OM

Au cours d'une conférence de presse improvisée vendredi soir, Pablo Longoria a officialisé sa poursuite dans son rôle de président de l'OM : « Aujourd'hui, j'ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, ils m'ont affiché un soutien inconditionnel. Tous ces soutiens me font chaud au coeur. J'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'Olympique de Marseille. Je serai à Paris dimanche. »

Un petit rassemblement devant La Commanderie pour soutenir Longoria