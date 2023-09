OM : Longoria menace de claquer la porte, ils hallucinent

Hugo Chirossel

À l’issue d’une semaine plongée en pleine crise et qui a jeté le flou sur l’avenir de l’OM, Pablo Longoria a annoncé vendredi soir qu’il allait conserver son poste de président. Avant d’arrêter sa décision, l’Espagnol a pris le temps d’en parler avec des acteurs importants du football français. Tous se sont étonnés des proportions prises par cette crise, une surprise partagée par la classe politique.

Dans une semaine marquée par les déplacements à l'Ajax Amsterdam jeudi dernier en Ligue Europa (3-3), et sur la pelouse du PSG ce dimanche, l’OM a vécu des derniers jours très mouvementés en interne. Un déplacement au Parc des Princes que fera Pablo Longoria. Si Marcelino a décidé de s’en aller, lui va finalement rester. Le président marseillais l’a annoncé vendredi, lors d’une conférence de presse organisée le jour même.

Longoria était bloqué à l'OM

C’est un Pablo Longoria marqué, mais également déterminé qui s’est présenté face aux journalistes. On est malgré tout en droit de se poser des questions sur les raisons de cette décision. Du fait de la volonté de Frank McCourt et des clauses de son contrat, l’Espagnol semblait presque bloqué à l’OM. Selon L’Équipe , Pablo Longoria a aussi été retenu par les enjeux autour de la Ligue 1 et notamment l’appel d’offres pour les droits télé du championnat de France.

De nombreuses personnes se sont étonnées de la dimension de cette crise

Avant de décider de rester à l’OM, Pablo Longoria a aussi pris le temps d’en parler avec des acteurs importants du football français et tous se sont étonnés des proportions prises par cette crise. Un étonnement partagé par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui d’ailleurs était attentive à l’évolution de la situation. Benoît Payan, proche des South Winners, réclamait une sortie de crise apaisée. Ce samedi, le maire de Marseille a également appelé Frank McCourt à venir remettre de l’ordre à l’OM.