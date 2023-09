Crise à l’OM : Un proche de Longoria vers la sortie ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il s’était mis en retrait de son poste de président depuis mardi, Pablo Longoria a finalement décidé de rester à l’OM. L’Espagnol l’a annoncé vendredi lors d’une conférence de presse, mais qu’en est-il du reste de la direction marseillaise ? Javier Ribalta, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo se sont eux aussi posé des questions et l’un d'entre eux semble plus enclin à s’en aller.

Après une semaine très agitée, l’OM commence à y voir un peu plus clair. Vendredi soir, Pablo Longoria a organisé une conférence de presse surprise pour annoncer son choix. Annoncé sur le départ, le président marseillais va finalement conserver son poste, contrairement à Marcelino, qui a déjà claqué la porte.

L’OM perd son entraîneur, c’est la panique en interne https://t.co/SuPTJkenup pic.twitter.com/c9DMDJ0bB0 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Après Longoria, qu’en est-il du reste de la direction de l’OM ?

Désormais, la question est de savoir si les autres dirigeants de l’OM vont suivre Pablo Longoria. Comme indiqué par le journaliste de RMC Florent Germain, si le président marseillais veut les voir rester, ils sont libres de prendre leur décision en leur âme et conscience et ne prennent pas seulement en considération l’aspect professionnel et sportif.

Tessier et Iriondo devraient rester, Ribalta vers un départ ?