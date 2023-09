Crise à l’OM, ça bouge enfin à Marseille ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria traverse une passe difficile à l’OM. Les supporters l’ont poussé à prendre la porte, mais le président du club espagnol compte bien poursuivre sa mission à Marseille. D’ailleurs, des mouvements seraient à signaler en interne pour divers changements au sein de l’organigramme de l’Olympique de Marseille.

Cette semaine, les supporters de l’OM ont eu une réunion plutôt mouvementée avec les dirigeants du club phocéen dont le président Pablo Longoria. Le but était de faire part au directoire de l’Olympique de Marseille leur mécontentement. Et d’ailleurs, les démissions du président et de ses conseillers ont été réclamées.

Poussé vers la sortie, Longoria reste

Seul Marcelino, qui occupait jusqu’à mercredi le poste d’entraîneur, a pris la décision de claquer la porte avec son staff technique. Pour ce qui est de Pablo Longoria et des autres, la volonté est claire : poursuivre pour le moment.

«On évoque des recherches de nouveaux dirigeants»