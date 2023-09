PSG : Il l’avoue, l’argent du Qatar a dicté son transfert

Thibault Morlain

Plus en odeur de sainteté au PSG, Julian Draxler était poussé vers la sortie à l'occasion du dernier mercato estival. De retour d’un prêt du Benfica, l’Allemand a dû faire ses valises, cette fois définitivement. Draxler a alors quitté le PSG et il a pris la direction du Qatar pour s’engager avec le club d’Al Ahli SC. Un transfert grandement influencé par l’aspect financier.

Cet été, le Qatar est venu en aide au PSG pour débarrasser les indésirables. En effet, Abdou Diallo, Marco Verratti et Julian Draxler ont tous rejoint le club championnat local. Luis Enrique ne comptait pas sur lui à Paris et l’Allemand s’est engagé avec Al-Ahli SC. Alors que le PSG a récupéré un petit chèque dans l’opération, Draxler s’y retrouverait lui aussi financièrement. Le milieu offensif ne s’en cache d’ailleurs pas, l’argent a joué un rôle important dans son transfert.

« Un mensonge si l’aspect financier n’était pas également crucial dans cette affaire »

Se confiant pour Bild , Julian Draxler est ainsi revenu sur son transfert au Qatar. L’ancien joueur du PSG a alors souligné l’importance de l’aspect financier, expliquant : « Je pourrais me lever maintenant et dire : après 12 ans en Europe, tout ce qui m'importe, c'est de connaître une nouvelle culture, de vivre une nouvelle expérience internationale, de participer à un projet passionnant dans le monde arabe - et d'ignorer le thème de l'argent. Même si ces aspects sont honnêtement vrais, ce serait encore un mensonge si l’aspect financier n’était pas également crucial dans cette affaire ».

« Le nouveau cadre financier nous offre encore plus d’options »