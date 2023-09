Le PSG s’en débarrasse, il se lâche sur son transfert

Thibault Morlain

De retour d’un prêt au Benfica, Julian Draxler a rapidement vu le PSG lui montrer la porte de sortie. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’Allemand était indésirable et il a donc fallu trouver une solution pour son avenir. Elle a finalement été trouvée au Qatar puisque le milieu offensif s’est engagé avec le club d’Al-Ahli SC. Désormais parti du PSG, Draxler s’est livré sur son transfert pour le Qatar.

Cet été, le PSG a voulu se débarrasser de nombreux indésirables. Le loft parisien était bien rempli et au fil des semaines, il s’est vidé. Ça s’est notamment terminé avec le départ de Julian Draxler. Plus en odeur de sainteté à Paris, l’international allemand a fait ses valises pour s’envoler vers le Qatar. Aujourd’hui, Draxler est un joueur d’Al-Ahli SC.

L’aspect financier important pour Draxler

Arrivé en 2017 au PSG, Julian Draxler entame donc un nouveau chapitre de sa carrière. L’Allemand s’est confié sur ce transfert à Bild . A ce propos, Draxler a alors expliqué : « Je pourrais me lever maintenant et dire : après 12 ans en Europe, tout ce qui m'importe, c'est de connaître une nouvelle culture, de vivre une nouvelle expérience internationale, de participer à un projet passionnant dans le monde arabe - et d'ignorer le thème de l'argent. Même si ces aspects sont honnêtement vrais, ce serait encore un mensonge si l’aspect financier n’était pas également crucial dans cette affaire. (…) En fin de compte, je suis arrivé à la conclusion que le nouveau cadre financier nous offre encore plus d’options. Tant pour la famille que pour d’autres projets en dehors du terrain. (…) Même si nous n'aimons pas l'entendre ici : le football dans le monde arabe se développe très rapidement, des structures sont construites grâce à d'importants investissements financiers qui, à l'avenir, rivaliseront certainement avec le football européen ».

Le PSG ? « C’était une période merveilleuse »